Informations pratiques

Bréviandes

Conférence Voyagez au cœur de votre cerveau

Médiathèque de Bréviandes Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Tous vos sens seront sollicités pour découvrir comment votre cerveau perçoit, interprète et parfois même altère notre perception de la réalité.

Une première étape ludique et surprenante pour mieux comprendre cet organe fascinant qui façonne notre perception du monde.



Attention sur inscription 30 places maximum .

Médiathèque de Bréviandes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

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English :

L’événement Conférence Voyagez au cœur de votre cerveau Bréviandes a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne