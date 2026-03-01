CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN MARS Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN MARS

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN MARS Banyuls-sur-Mer samedi 28 mars 2026.

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN MARS

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Conférence donnée par Pierre-Jean Brassac, journaliste et écrivain intitulée Les arts à l’époque de Walter Benjamin
  .

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32  jean-pierre.bonnel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Pierre-Jean Brassac, journalist and writer, entitled The arts in the age of Walter Benjamin

L’événement CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN MARS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-11 par OT DE BANYULS SUR MER