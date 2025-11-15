CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer samedi 15 novembre 2025.

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN NOVEMBRE

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Sous l’égide de l’association Walter Benjamin Sans Frontières, l’auteur Carie Oriol Serres, viendra nous présenter son livre, intitulé WALTER BENJAMIN PORTBOU, en catalan.

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32 jean-pierre.bonnel@orange.fr

English :

Under the aegis of the association Walter Benjamin Sans Frontières, author Carie Oriol Serres will present her book, WALTER BENJAMIN PORTBOU, in Catalan.

German :

Unter der Schirmherrschaft des Vereins Walter Benjamin ohne Grenzen wird die Autorin Carie Oriol Serres ihr Buch mit dem Titel WALTER BENJAMIN PORTBOU in katalanischer Sprache vorstellen.

Italiano :

Sotto l’egida dell’associazione Walter Benjamin Sans Frontières, la scrittrice Carie Oriol Serres verrà a presentare il suo libro, intitolato WALTER BENJAMIN PORTBOU, in catalano.

Espanol :

Bajo los auspicios de la asociación Walter Benjamin Sans Frontières, la escritora Carie Oriol Serres vendrá a presentar su libro, titulado WALTER BENJAMIN PORTBOU, en catalán.

