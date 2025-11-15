CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer
Sous l’égide de l’association Walter Benjamin Sans Frontières, l’auteur Carie Oriol Serres, viendra nous présenter son livre, intitulé WALTER BENJAMIN PORTBOU, en catalan.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32 jean-pierre.bonnel@orange.fr
English :
Under the aegis of the association Walter Benjamin Sans Frontières, author Carie Oriol Serres will present her book, WALTER BENJAMIN PORTBOU, in Catalan.
German :
Unter der Schirmherrschaft des Vereins Walter Benjamin ohne Grenzen wird die Autorin Carie Oriol Serres ihr Buch mit dem Titel WALTER BENJAMIN PORTBOU in katalanischer Sprache vorstellen.
Italiano :
Sotto l’egida dell’associazione Walter Benjamin Sans Frontières, la scrittrice Carie Oriol Serres verrà a presentare il suo libro, intitolato WALTER BENJAMIN PORTBOU, in catalano.
Espanol :
Bajo los auspicios de la asociación Walter Benjamin Sans Frontières, la escritora Carie Oriol Serres vendrá a presentar su libro, titulado WALTER BENJAMIN PORTBOU, en catalán.
