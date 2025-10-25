CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN OCTOBRE Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN OCTOBRE Banyuls-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.
CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN OCTOBRE
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Conférence présentée par Michel Cristofol, auteur de plusieurs livres sur la Cerdagne
« Emil Cioran auteur du XXe siècle, plus grand styliste de la langue française ».
.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32 jean-pierre.bonnel@orange.fr
English :
Conference presented by Michel Cristofol, author of several books on the Cerdagne region:
« Emil Cioran, author of the 20th century, greatest stylist of the French language ».
German :
Vortrag präsentiert von Michel Cristofol, Autor mehrerer Bücher über die Cerdanya
« Emil Cioran Autor des 20. Jahrhunderts, größter Stilist der französischen Sprache ».
Italiano :
Conferenza presentata da Michel Cristofol, autore di diversi libri sulla regione della Cerdagne:
« Emil Cioran, autore del XX secolo, il più grande stilista della lingua francese ».
Espanol :
Conferencia presentada por Michel Cristofol, autor de varios libros sobre la región de la Cerdaña:
« Emil Cioran, autor del siglo XX, el más grande estilista de la lengua francesa ».
L’événement CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN OCTOBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DE BANYULS SUR MER