CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN OCTOBRE Banyuls-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Conférence présentée par Michel Cristofol, auteur de plusieurs livres sur la Cerdagne
« Emil Cioran auteur du XXe siècle, plus grand styliste de la langue française ».
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32  jean-pierre.bonnel@orange.fr

English :

Conference presented by Michel Cristofol, author of several books on the Cerdagne region:
« Emil Cioran, author of the 20th century, greatest stylist of the French language ».

German :

Vortrag präsentiert von Michel Cristofol, Autor mehrerer Bücher über die Cerdanya
« Emil Cioran Autor des 20. Jahrhunderts, größter Stilist der französischen Sprache ».

Italiano :

Conferenza presentata da Michel Cristofol, autore di diversi libri sulla regione della Cerdagne:
« Emil Cioran, autore del XX secolo, il più grande stilista della lingua francese ».

Espanol :

Conferencia presentada por Michel Cristofol, autor de varios libros sobre la región de la Cerdaña:
« Emil Cioran, autor del siglo XX, el más grande estilista de la lengua francesa ».

