Conférence Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ? Avenue Paul Crampel Pays de Belvès

Conférence animée par Gilles Heyraud. Rendez-vous le samedi 11 octobre à 17h00 à la salle de l’ABC (ancienne école maternelle).

Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ?

À propos de cette bataille mémorable qui vit la fin de l’aventure napoléonienne,

tragique pour ceux qui l’ont vécue, cette conférence présente son déroulement

tragique et ses conséquences pour la France et l’Europe.

Entrée libre. .

Avenue Paul Crampel Ancienne école maternelle Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abcbelves24@gmail.com

English : Conférence Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ?

Lecture by Gilles Heyraud. See you on Saturday, October 11 at 5:00 pm at the Salle de l’ABC.

This memorable battle marked the end of Napoleon?s adventure,

tragic for those who lived through it, this lecture presents its tragic unfolding

and its consequences.

German : Conférence Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ?

Von Gilles Heyraud moderierte Konferenz. Treffpunkt ist am Samstag, den 11. Oktober um 17.00 Uhr im ABC-Saal.

Über diese denkwürdige Schlacht, die das Ende des napoleonischen Abenteuers bedeutete,

tragisch für diejenigen, die sie erlebten, stellt dieser Vortrag ihren Verlauf

tragischen Verlauf und seine Folgen.

Italiano :

Conferenza di Gilles Heyraud. Appuntamento sabato 11 ottobre alle 17.00 nella sala ABC.

Questa memorabile battaglia segnò la fine dell’avventura di Napoleone,

tragica per coloro che l’hanno vissuta, questa conferenza analizzerà il suo svolgimento e le sue conseguenze

e le sue conseguenze.

Espanol : Conférence Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ?

Charla de Gilles Heyraud. Cita el sábado 11 de octubre a las 17.00 horas en la sala ABC.

Esta memorable batalla marcó el final de la aventura de Napoleón,

trágica para los que la vivieron, esta charla examinará cómo se desarrolló

y sus consecuencias.

L’événement Conférence Waterloo, 18 juin 1815 un tournant pour l’Europe ? Pays de Belvès a été mis à jour le 2025-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne