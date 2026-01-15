CONFÉRENCE WOMEN ARE HEROS, PROJET PHOTOGRAPHIQUE DE JR. DUNIYA Muret

CONFÉRENCE WOMEN ARE HEROS, PROJET PHOTOGRAPHIQUE DE JR.

Présentation du projet photographique WOMEN ARE HEROES de l’artiste renommé JR.

Les femmes jouent un rôle essentiel dans la société, mais, en voyageant dans des zones de conflit, JR constate qu’elles sont souvent les premières victimes des guerres, des crimes, des viols et du fanatisme politique ou religieux. Une présentation d’un projet impressionnant et émouvant de l’artiste JR. Animé par Pinky Sidhu. .

Presentation of the photographic project WOMEN ARE HEROES by renowned artist JR.

