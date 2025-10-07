Conférence Woodstock Conservatoire d’André Messager Montluçon
Conférence Woodstock Conservatoire d’André Messager Montluçon mardi 7 octobre 2025.
Conférence Woodstock
Conservatoire d’André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2025-10-07 19:00:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Conférence animé par Jean-Pierre Michy.
English :
Lecture by Jean-Pierre Michy.
German :
Konferenz unter der Leitung von Jean-Pierre Michy.
Italiano :
Conferenza tenuta da Jean-Pierre Michy.
Espanol :
Conferencia de Jean-Pierre Michy.
