Conférence Woodstock Conservatoire d’André Messager Montluçon

Début : 2025-10-07 19:00:00
2025-10-07

Conférence animé par Jean-Pierre Michy.
Conservatoire d’André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 

English :

Lecture by Jean-Pierre Michy.

German :

Konferenz unter der Leitung von Jean-Pierre Michy.

Italiano :

Conferenza tenuta da Jean-Pierre Michy.

Espanol :

Conferencia de Jean-Pierre Michy.

