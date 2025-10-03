Conférence XIIIème siècle Les origines de la seigneurie de Vitré Vitré

2 bis Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine

À l’occasion de leur anniversaire des 10 ans, les Compaignons vous invitent à une conférence

Quelles sont les relations entre les seigneurs de Vitré et le Duc de Bretagne ? Que faire lorsque le duc se trouve en mésentente avec les rois de France et que Vitré est l’une des premières terres à pouvoir se faire envahir ?

Rendez-vous le 3 octobre 2025 à 18h30 (1h30) à la Maison de quartier de Maison rouge pour en savoir plus sur les relations ambiguës entre les seigneurs de Vitré et le Duc de Bretagne de 1213 à 1237.

Cette conférence vous est présentée par Éric Borgnis Desbordes, professeur d’histoire-géographie et chercheur indépendant.

Lieu Salle des fêtes Maison de quartier de Maison rouge, 2 bis All. du Mail, 35500 Vitré.

Accès libre et gratuit .

