Conférence XIIIème siècle Les origines de la seigneurie de Vitré
Vitré
À l’occasion de leur anniversaire des 10 ans, les Compaignons vous invitent à une conférence
Quelles sont les relations entre les seigneurs de Vitré et le Duc de Bretagne ? Que faire lorsque le duc se trouve en mésentente avec les rois de France et que Vitré est l’une des premières terres à pouvoir se faire envahir ?
Rendez-vous le 3 octobre 2025 à 18h30 (1h30) à la Maison de quartier de Maison rouge pour en savoir plus sur les relations ambiguës entre les seigneurs de Vitré et le Duc de Bretagne de 1213 à 1237.
Cette conférence vous est présentée par Éric Borgnis Desbordes, professeur d’histoire-géographie et chercheur indépendant.
Informations pratiques
Date Vendredi 3 octobre 2025, 18h30 (1h30)
Lieu Salle des fêtes Maison de quartier de Maison rouge, 2 bis All. du Mail, 35500 Vitré.
Accès libre et gratuit .
+33 6 84 84 46 16
