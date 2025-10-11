CONFÉRENCE XXIE SAMEDI DE L’HISTOIRE DE SÈTE Sète

En exclusivité et pour la 1ere fois après sa découverte et sa numérisation, le visionnage d’un film sur les lendits de Sète en 1963.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine programation des Samedis de l’Histoire le samedi 11 octobre 2025, salle Brassens.En exclusivité et pour la 1ere fois après sa découverte et sa numérisation, le visionnage d’un film sur les lendits de Sète en 1963.Peut être y retrouverez vous une personne que vous avez connue, si ce n’est vous même, oh surprise ….Une présentation de la vie professionnelle de 2 médecins sétois par un médecin lui même,L’évolution de la chapelle Notre Dame de la Salette au travers de sa restauration avec la participation probable des restaurateurs eux mêmes. .

English :

For the 1st time since its discovery and digitization, an exclusive screening of a film about the Sète Lendits in 1963.

German :

Exklusiv und zum ersten Mal nach seiner Entdeckung und Digitalisierung wird ein Film über die Lendits von Sète im Jahr 1963 gezeigt.

Italiano :

In esclusiva e per la prima volta dopo la sua scoperta e digitalizzazione, la proiezione di un filmato sui Lendits di Sète del 1963.

Espanol :

En exclusiva y por 1ª vez tras su descubrimiento y digitalización, proyección de una película sobre los Lendits de Sète en 1963.

