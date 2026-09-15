Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Conférence : « Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? »

rue Jules Vallès centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Cette conférence sera animée par le docteur Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre et auteur reconnu.

Possibilité d’assister à la retransmission en visioconférence simultanée, salle de la Gare à Craponne (sur inscription).

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rue Jules Vallès centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 04 65 47

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English :

This conference will be led by Dr. Patrick BEN SOUSSAN, a child psychiatrist and renowned author.

You can also attend the simultaneous videoconference broadcast at the Salle de la Gare in Craponne (registration required).

L’événement Conférence : « Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay