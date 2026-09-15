Conférence : « Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? » rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay
vendredi 16 octobre 2026 · rue Jules Vallès · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Conférence : « Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? »
rue Jules Vallès centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Cette conférence sera animée par le docteur Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre et auteur reconnu.
Possibilité d’assister à la retransmission en visioconférence simultanée, salle de la Gare à Craponne (sur inscription).
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rue Jules Vallès centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 04 65 47
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English :
This conference will be led by Dr. Patrick BEN SOUSSAN, a child psychiatrist and renowned author.
You can also attend the simultaneous videoconference broadcast at the Salle de la Gare in Craponne (registration required).
L’événement Conférence : « Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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