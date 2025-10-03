Conférence « Yona Friedman : habiter le monde » Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Gratuit, réservation conseillée au 05 49 96 51 25

L’EXPOSITION

Du 23 juin au 12 octobre 2025, le château d’Oiron accueille l’exposition Le cabinet des Licornes de Yona Friedman.

Présentée dans le cadre du programme « Biens venus ! », initié par le Centre national des arts plastiques et le Centre des monuments nationaux, cette exposition fait dialoguer art contemporain et patrimoine dans sept lieux emblématiques.

La conférence/débat

La conférence «Yona Friedman, habiter le monde» est proposée à l’occasion du Mois de l’architecture initié par la Drac Nouvelle-Aquitaine (22 septembre-31 ocotbre 2025) incluant la 10e édition des Journées nationales de l’architecture sur le thème « Architectures du quotidien » organisée par le Ministère de la Culture.

Yona Friedman, architecte, urbaniste, théoricien et artiste, a pensé un monde nouveau depuis son appartement parisien. Ses concepts radicaux — de l’architecture mobile à la symbiose homme-animal — se sont incarnés de manière spectaculaire dans ce lieu de vie-atelier-monde. Chaque surface de cet espace intime était couverte de maquettes, de dessins, de collages et d’objets du quotidien réappropriés, en constante évolution au point de devenir une œuvre totale.

La soirée commencera par une présentation de l’œuvre théorique de Yona Friedman ; elle offre des perspectives sur l’écologie, la justice sociale, l’autonomie alimentaire ou encore à l’adaptation au changement climatique. Les utopies réalisables qui en résultent sont une ressource précieuse pour repenser nos modèles actuels. Transformons ensuite, l’espace d’un soir, le Château de Oiron en un forum où le public est appelé à réfléchir à ce que veut dire « habiter » à partir de l’appartement atelier.

La conviction de Yona Friedman que l’architecture doit être au service de l’individu, et non l’inverse, pousse à privilégier l’auto-planification et la mobilité. Dans l’esprit de l’artiste, cette architecture vivante et improvisée permet aux habitants d’être les architectes de leur propre environnement et, symboliquement, de leur vie. Dans la féérie du château de Oiron, les muses ont la parole, à vous de la prendre.

JEAN RICHER

Docteur en architecture, Jean Richer aborde simultanément le temps historique, l’avenir prospectif et les usages du présent dans une hybridation entre architecture, paysage et arts afin de restaurer l’épaisseur phénoménologique du temps. Il est actif dans le soin apporté au patrimoine, pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ainsi que dans les études culturelles, avec le laboratoire Policémies (Université de La Rochelle) et l’Atelier de recherche temporelle (Fontenay-le-Comte).

Château d'Oiron 10 Rue du Château 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549965125 http://www.chateau-oiron.fr

©Yona Friedman, « Les Licornes », 2013. Courtesy Fonds Denise et Yona Friedman, Monty Polonsky, tous droits réservés Photo Victor Tonelli, Château d’Oiron, CMN