Conférence Yonathan Arfi

Maison Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Comment les Juifs de France ont-ils construit, au fil des siècles, un lien unique entre leur identité juive et leur attachement à la République ? Que signifie aujourd’hui cette double appartenance, entre fidélité à une tradition et engagement citoyen ?



Gratuit Sur inscription .

Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com

L’événement Conférence Yonathan Arfi Troyes a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne