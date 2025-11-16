Conférence Yonathan Arfi Troyes
Conférence Yonathan Arfi Troyes dimanche 16 novembre 2025.
Conférence Yonathan Arfi
Maison Rachi Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Comment les Juifs de France ont-ils construit, au fil des siècles, un lien unique entre leur identité juive et leur attachement à la République ? Que signifie aujourd’hui cette double appartenance, entre fidélité à une tradition et engagement citoyen ?
Gratuit Sur inscription .
Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com
