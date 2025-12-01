Conférence Yvonne Guégan ou Les Feux de la Création Caen

Conférence Yvonne Guégan ou Les Feux de la Création

Sur près d’un siècle, dans sa ville de Caen mais aussi dans le département, Yvonne Guégan (1915-2005), peintre, sculptrice a déployé une vitalité sans faille pour se faire reconnaître comme femme artiste à une époque où l’infériorisation de ce sexe prédominait encore.

De plus, tout comme beaucoup d’artistes de cette époque, elle a tenté et réussi à se façonner une nouvelle identité, à surmonter les traumatismes de la guerre. Et cela, non en participant à une école bien précise mais en exprimant et en redonnant un sens à ce monde meurtri, avec une grande et bouillonnante liberté.

Dans ses œuvres aux multiples techniques (peinture, sculpture, art monumental, céramique, art du métal…), l’amour de l’art, le grand intérêt pour l’autre, le goût de la transmission, sa modernité, se dévoilent au travers des noirs de ses dessins de la ville en ruine, du feu des couleurs de ses paysages, du dynamisme du trait et de la composition, de l’exaltation de la lumière, du choix de ces thèmes et d’un humour quelquefois militant.

La conférence est donnée par Martine Baransky, historienne de l’art. .

English : Conférence Yvonne Guégan ou Les Feux de la Création

For almost a century, in her home town of Caen but also in the département, Yvonne Guégan (1915-2005), painter and sculptor, worked tirelessly to gain recognition as a woman artist at a time when the inferiorization of this sex still prevailed.

German : Conférence Yvonne Guégan ou Les Feux de la Création

Yvonne Guégan (1915-2005), Malerin und Bildhauerin, hat über fast ein Jahrhundert hinweg in ihrer Heimatstadt Caen, aber auch im Departement, eine unerschütterliche Vitalität entwickelt, um als Künstlerin in einer Zeit anerkannt zu werden, in der die Unterordnung dieses Geschlechts noch vorherrschte.

Italiano :

Nel corso di quasi un secolo, nella sua città natale, Caen, ma anche nel dipartimento, Yvonne Guégan (1915-2005), pittrice e scultrice, ha dato prova di un’immancabile vitalità per ottenere il riconoscimento di artista donna in un’epoca in cui prevaleva ancora l’inferiorità di questo sesso.

Espanol :

A lo largo de casi un siglo, en Caen, su ciudad natal, pero también en el departamento, Yvonne Guégan (1915-2005), pintora y escultora, hizo gala de una vitalidad inagotable para obtener el reconocimiento como mujer artista en una época en la que aún prevalecía la inferiorización de este sexo.

