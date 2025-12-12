Conférence Yvonne Rainer A Reader ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Conférence Yvonne Rainer A Reader

Jeudi 15 janvier 2026 de 18h30 à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence d’Arlène Berceliot Courtin, commissaire d’exposition et chercheuse indépendante.

Comment lire, voir et surtout exposer Yvonne Rainer aujourd’hui ? En plein essor du minimalisme, dans les années 60, la chorégraphe et cinéaste, née en 1934 à San Francisco, abandonne toute volonté d’objectivité de l’interprète au profit d’une exploration des émotions en jeu dans les relations humaines, sociales et sexuelles. À l’occasion de l’exposition Yvonne Rainer A Reader présentée jusqu’au 15 février au Centre régional d’art contemporain de Sète, Arlène Berceliot Courtin reviendra sur l’origine et le développement de ce projet de recherche à long-terme. .

Lecture by Arlène Berceliot Courtin, exhibition curator and independent researcher.

