Conférence Zéro Déchet par la Famille Zéro Déchet Mathieu

Conférence Zéro Déchet par la Famille Zéro Déchet

7 Rue des Écoles Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre du Festival ‘IMAGINONS DEMAIN’, la Médiathèque de Mathieu et La Bibliothèque du Calvados présentent

Une conférence de Jérémie PICHON (la Famille Zéro Déchet)

Une conférence de Jérémie Pichon (La Famille Zéro Déchet)

Durant 18 années passées au service d’ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires, Jérémie Pichon dresse le triste constat d’un système fondé sur la surconsommation, dévastateur pour l’homme et pour son environnement.

En 2014, sa famille et lui décident de se lancer dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, ils passent de 390 kg de déchets à seulement 1 kg — l’équivalent d’un bocal par an — et découvrent surtout un nouveau mode de vie. De cette expérience naît le livre Famille (presque) Zéro Déchet Ze Guide, illustré par sa femme, Bénédicte Moret.

Lors de sa conférence, Jérémie Pichon raconte avec humour comment ils ont mené cette aventure. Il met surtout en lumière les bénéfices énormes et insoupçonnés qu’ils ont tirés d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, c’est finalement au système qu’ils s’attaquent, dessinant un mode de vie soutenable, sobre et heureux.que Zéro Déchet Ze Guide , illustré par sa femme Bénédicte Moret.

Lors de sa conférence, Jérémie PICHON, nous raconte avec humour, comment ils ont mené leur aventure. Il décrit surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tirés d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au système et dessinent un mode de vie soutenable, sobre et heureux. .

7 Rue des Écoles Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 2 31 54 57 61 mediatheque.jeanmarot@orange.fr

