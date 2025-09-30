Conférence « Zéro pointé ? » Histoire de la violence à l’école Place Soljenitsyne Crest

Conférence « Zéro pointé ? » Histoire de la violence à l’école

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme

Début : 2025-09-30 18:00:00

Une histoire politique de la violence à l’école avec Eric Debardieux suite à la parution de son livre. La violence à l’école est devenue une préoccupation majeure ; L’action reste possible elle est à la fois pédagogique et politique !

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

English :

A political history of violence in schools with Eric Debardieux following the publication of his book. Violence in schools has become a major concern. Action is still possible: it’s both educational and political!

German :

Eine politische Geschichte der Gewalt in der Schule mit Eric Debardieux im Anschluss an die Veröffentlichung seines Buches. Gewalt in der Schule ist zu einem wichtigen Anliegen geworden; Handeln ist weiterhin möglich: Es ist sowohl pädagogisch als auch politisch!

Italiano :

Una storia politica della violenza nelle scuole con Eric Debardieux dopo la pubblicazione del suo libro. La violenza nelle scuole è diventata una delle principali preoccupazioni. L’azione è ancora possibile: è sia educativa che politica!

Espanol :

Historia política de la violencia en la escuela con Eric Debardieux a raíz de la publicación de su libro. La violencia en la escuela se ha convertido en una preocupación de primer orden. Todavía es posible actuar: ¡es a la vez educativo y político!

