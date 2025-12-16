Conférence Zola en Pays Dunois Châteaudun

Conférence Zola en Pays Dunois

Conférence de Jean-Claude Galerne en lien avec l’exposition présentée à la médiathèque de Châteaudun sur La Terre d’Emile Zola du 14 janvier au 14 février 2026.

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

English :

Lecture by Jean-Claude Galerne in conjunction with the La Terre d’Emile Zola exhibition at the Châteaudun media library, from January 14 to February 14, 2026.

