Conférence »Débris, exploitation, militarisation les nouveaux enjeux de l'accès à l'espace » Planétarium Ludiver – Tonneville La Hague, 20 juin 2025 18:30

Conférence »Débris, exploitation, militarisation les nouveaux enjeux de l’accès à l’espace » Planétarium Ludiver Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Conférence animée par Raphaël CHEVRIER

Chaque jour, un Européen utilise une cinquantaine de satellites sans le savoir. Pour communiquer, se déplacer, synchroniser les réseaux d’approvisionnement, d’énergie et bancaires, prédire le climat et comprendre le changement climatique, optimiser l’utilisation des ressources ou encore sonder les secrets de l’Univers.

Depuis le début de la conquête spatiale en 1957, l’espace a progressivement trouvé sa place dans nos usages sur Terre. Depuis peu, les applications se sont même démultipliées, à la faveur des innovations technologiques et d’une baisse des coûts d’accès à l’espace. Au point d’apparaître comme un nouvel eldorado pour certaines entreprises privées, des géants du numérique aux jeunes pousses plus ou moins médiatiques qui n’hésitent pas casser les codes du vieux monde . Elon Musk a ouvert le bal avec son entreprise SpaceX qui, après avoir un temps fasciné, commence à sérieusement inquiéter.

Que trouve-t-on aujourd’hui dans la banlieue proche de la Terre ? Qui sont ces nouveaux acteurs capables du meilleur comme du pire, voyant parfois dans l’espace un terrain de jeu où peuvent s’exprimer tous les excès ?

Que l’on soit amoureux du spatial ou que les décollages de fusées nous paraissent à mille lieues de nos préoccupations quotidiennes, l’espace fait partie de nos vies. Comme pour le climat, nous devons agir à temps, collectivement, pour que l’espace continue d’être perçu comme le terrain de technologies d’avenir.

On peut donc se demander comment concilier exploration, innovation et responsabilité dans un espace de plus en plus convoité ?

En partenariat avec WiN Normandie.

Gratuit, conseillé à partir de 10 ans.

Réservation indispensable en ligne https://ludiver.lecotentin.fr/reservation-en-ligne/ ou bien par téléphone au 02 33 78 13 80

Tonneville 1700 rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80

English : Conférence »Débris, exploitation, militarisation les nouveaux enjeux de l’accès à l’espace » Planétarium Ludiver

German :

Von Raphaël CHEVRIER moderierte Konferenz

Jeden Tag nutzt ein Europäer etwa 50 Satelliten, ohne es zu wissen. Um zu kommunizieren, sich fortzubewegen, Versorgungs-, Energie- und Bankennetze zu synchronisieren, das Klima vorherzusagen und den Klimawandel zu verstehen, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren oder auch die Geheimnisse des Universums zu erforschen.

Seit dem Beginn der Weltraumfahrt im Jahr 1957 hat der Weltraum nach und nach seinen Platz in unseren Anwendungen auf der Erde gefunden. In jüngster Zeit haben sich die Anwendungen dank technologischer Innovationen und sinkender Kosten für den Zugang zum Weltraum sogar vervielfacht. Das geht so weit, dass es für einige Privatunternehmen wie ein neues Eldorado erscheint, von digitalen Giganten bis hin zu mehr oder weniger medienwirksamen Neugründungen, die nicht zögern, die Codes der « alten Welt » zu brechen. Elon Musk hat mit seinem Unternehmen SpaceX den Anfang gemacht, das nach einer Zeit der Faszination nun ernsthaft zu beunruhigen beginnt.

Was findet man heute in den Vororten der Erde? Wer sind diese neuen Akteure, die das Beste wie das Schlimmste tun können und die den Weltraum als Spielplatz für Exzesse sehen?

Egal, ob wir uns für die Raumfahrt begeistern oder ob uns Raketenstarts weit entfernt von unseren täglichen Sorgen erscheinen, der Weltraum ist Teil unseres Lebens. Wie beim Klima müssen wir rechtzeitig und gemeinsam handeln, damit der Weltraum auch weiterhin als Ort für zukunftsweisende Technologien wahrgenommen wird.

Man könnte sich also fragen: Wie lassen sich Erforschung, Innovation und Verantwortung in einem zunehmend begehrten Raum miteinander vereinbaren?

In Partnerschaft mit WiN Normandie.

Kostenlos, empfohlen ab 10 Jahren.

Reservierung unbedingt erforderlich online https://ludiver.lecotentin.fr/reservation-en-ligne/ oder telefonisch unter 02 33 78 13 80

Italiano :

Conferenza di Raphaël CHEVRIER

Ogni giorno gli europei utilizzano una cinquantina di satelliti senza rendersene conto. Per comunicare, viaggiare, sincronizzare le reti di approvvigionamento, energetiche e bancarie, prevedere il clima e comprendere i cambiamenti climatici, ottimizzare l’uso delle risorse e sondare i segreti dell’Universo.

Dall’inizio della conquista dello spazio nel 1957, lo spazio ha gradualmente trovato posto nella nostra vita quotidiana sulla Terra. Recentemente, il numero di applicazioni è addirittura aumentato, grazie alle innovazioni tecnologiche e alla diminuzione dei costi di accesso allo spazio. Al punto da sembrare un nuovo Eldorado per alcune aziende private, dai giganti digitali alle start-up più o meno mediatiche che non hanno paura di infrangere i codici del « vecchio mondo ». Elon Musk ha dato il via alle danze con la sua società SpaceX, che è passata dal fascino alla seria preoccupazione.

Cosa troviamo oggi nella vicina periferia della Terra? Chi sono questi nuovi attori, capaci del meglio e del peggio, che a volte vedono lo spazio come un parco giochi per ogni tipo di eccesso?

Sia che amiamo lo spazio, sia che i lanci dei razzi ci sembrano un mondo lontano dalle nostre preoccupazioni quotidiane, lo spazio fa parte della nostra vita. Come per il clima, dobbiamo agire per tempo, collettivamente, per garantire che lo spazio continui a essere considerato un terreno fertile per le tecnologie del futuro.

Come conciliare esplorazione, innovazione e responsabilità in uno spazio sempre più ambito?

In collaborazione con WiN Normandie.

Gratuito, consigliato ai bambini a partire dai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria online su https://ludiver.lecotentin.fr/reservation-en-ligne/ o per telefono al numero 02 33 78 13 80

Espanol :

Conferencia de Raphaël CHEVRIER

Cada día, los europeos utilizan unos cincuenta satélites sin darse cuenta. Para comunicarse, viajar, sincronizar las redes de abastecimiento, energéticas y bancarias, predecir el clima y comprender los cambios climáticos, optimizar la utilización de los recursos y sondear los secretos del Universo.

Desde el inicio de la conquista del espacio en 1957, el espacio ha ido encontrando poco a poco su lugar en nuestra vida cotidiana en la Tierra. Recientemente, el número de aplicaciones incluso ha aumentado, gracias a las innovaciones tecnológicas y al abaratamiento del acceso al espacio. Hasta el punto de parecer un nuevo Eldorado para ciertas empresas privadas, desde gigantes digitales a start-ups más o menos mediáticas que no temen romper los códigos del « viejo mundo ». Elon Musk ha dado el pistoletazo de salida con su empresa SpaceX, que ha pasado de fascinación a seria preocupación.

¿Qué encontramos hoy en los suburbios cercanos de la Tierra? ¿Quiénes son estos nuevos actores, capaces de lo mejor y de lo peor, que a veces ven en el espacio un patio de recreo para todo tipo de excesos?

Tanto si amamos el espacio como si los lanzamientos de cohetes nos parecen un mundo alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, el espacio forma parte de nuestras vidas. Al igual que ocurre con el clima, tenemos que actuar a tiempo, colectivamente, para garantizar que el espacio siga considerándose un caldo de cultivo para las tecnologías del futuro.

Entonces, ¿cómo conciliar exploración, innovación y responsabilidad en un espacio cada vez más codiciado?

En colaboración con WiN Normandie.

Gratuito, recomendado a partir de 10 años.

Imprescindible reservar en línea en https://ludiver.lecotentin.fr/reservation-en-ligne/ o por teléfono en el 02 33 78 13 80

