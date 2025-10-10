conférence:don d’organes Saint-Bonnet-le-Froid
20h conférence sur le don d’organes, avec les témoignages de familles et de greffés
Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com
8pm lecture on organ donation, with testimonials from families and transplant recipients
20 Uhr Vortrag über Organspende mit Berichten von Familien und Transplantationspatienten
alle 20.00 conferenza sulla donazione di organi, con testimonianze di famiglie e di riceventi di trapianti
20.00 h Conferencia sobre la donación de órganos, con testimonios de familias y personas trasplantadas
