conférence:don d’organes Saint-Bonnet-le-Froid

conférence:don d’organes Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 10 octobre 2025.

conférence:don d’organes

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

20h conférence sur le don d’organes, avec les témoignages de familles et de greffés

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com

English :

8pm lecture on organ donation, with testimonials from families and transplant recipients

German :

20 Uhr Vortrag über Organspende mit Berichten von Familien und Transplantationspatienten

Italiano :

alle 20.00 conferenza sulla donazione di organi, con testimonianze di famiglie e di riceventi di trapianti

Espanol :

20.00 h Conferencia sobre la donación de órganos, con testimonios de familias y personas trasplantadas

