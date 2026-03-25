CONFERENCE Jules Renard et la légion d’honneur Abbaye Corbigny
CONFERENCE Jules Renard et la légion d’honneur Abbaye Corbigny samedi 18 avril 2026.
CONFERENCE
Jules Renard et la légion d’honneur
Abbaye Abbaye de Corbigny grande salle Corbigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conférence retraçant de façon détaillée et souvent humoristique l’histoire de cette prestigieuse décoration et les tribulations pour de Jules Renard pour son obtention .
Abbaye Abbaye de Corbigny grande salle Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : CONFERENCE
Jules Renard et la légion d’honneur
L’événement CONFERENCE
Jules Renard et la légion d’honneur Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny
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