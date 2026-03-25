CONFERENCE Jules Renard et la légion d’honneur Abbaye Corbigny

CONFERENCE

Jules Renard et la légion d’honneur

Abbaye Abbaye de Corbigny grande salle Corbigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conférence retraçant de façon détaillée et souvent humoristique l’histoire de cette prestigieuse décoration et les tribulations pour de Jules Renard pour son obtention .

Abbaye Abbaye de Corbigny grande salle Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : CONFERENCE

Jules Renard et la légion d’honneur

L’événement CONFERENCE

Jules Renard et la légion d’honneur Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny