Conférences 100 ans de la Salle de Fêtes Montargis samedi 20 septembre 2025.

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

1 Conférence sur l’histoire de l’inauguration de la salle des Fêtes par Jean Louis RIZZO, professeur agrégé d’Histoire.

2- Conférence de Michel PONTAILLIER, architecte de la rénovation de la Salle des Fêtes.

3- Conférences de Sylvie TURPIN, décoratrice et restauratrice des peintures de la Salles des Fêtes .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Conferences 100 years of the Salle de Fêtes

German :

Konferenzen 100 Jahre Festsaal

Italiano :

100° anniversario della Salle de Fêtes

Espanol :

Centenario de la Sala de Fiestas

