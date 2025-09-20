Conférences 100 ans de la Salle de Fêtes Montargis
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
1 Conférence sur l’histoire de l’inauguration de la salle des Fêtes par Jean Louis RIZZO, professeur agrégé d’Histoire.
2- Conférence de Michel PONTAILLIER, architecte de la rénovation de la Salle des Fêtes.
3- Conférences de Sylvie TURPIN, décoratrice et restauratrice des peintures de la Salles des Fêtes .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
Conferences 100 years of the Salle de Fêtes
German :
Konferenzen 100 Jahre Festsaal
Italiano :
100° anniversario della Salle de Fêtes
Espanol :
Centenario de la Sala de Fiestas
