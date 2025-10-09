Conférences 32e fête des Champignons Melle

Melle Deux-Sèvres

Jeudi 9 octobre à Melle

à 10h Conférence au Lycée Agricole Jacques Bujault

Tout public

Sur réservation au 06 78 10 51 99

vincent.tamisier@educagri.fr

à 18h30 Conférence dans le cadre des Soirées Scientifiques au Metullum

Conférence de Christophe Djemiel

Docteur en écologie microbienne, chercheur à l’INRAE et coordinateur de « Atlas français des champignons du sol ».

Gratuit .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04 fete-champignons-lacouarde79@orange.fr

