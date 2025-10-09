Conférences 32e fête des Champignons Melle
Conférences 32e fête des Champignons Melle jeudi 9 octobre 2025.
Conférences 32e fête des Champignons
Melle Deux-Sèvres
Conférences 32e fête des Champignons
Jeudi 9 octobre à Melle
à 10h Conférence au Lycée Agricole Jacques Bujault
Tout public
Sur réservation au 06 78 10 51 99
vincent.tamisier@educagri.fr
à 18h30 Conférence dans le cadre des Soirées Scientifiques au Metullum
Conférence de Christophe Djemiel
Docteur en écologie microbienne, chercheur à l’INRAE et coordinateur de « Atlas français des champignons du sol ».
Gratuit .
Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04 fete-champignons-lacouarde79@orange.fr

