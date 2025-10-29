Conférences à la Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins
Conférences à la Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins mercredi 29 octobre 2025.
Conférences à la Maison Mantin
place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier
Début : 2025-10-29 18:00:00
fin : 2025-11-05 19:30:00
2025-10-29 2025-11-05
Le 29 octobre Les constructions monumentales de René Moreau.
Le 5 novembre Les teintures en cuir peint de la chambre de Louis Mantin .
place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
October 29: René Moreau’s monumental constructions.
November 5: Painted leather dyes in Louis Mantin’s bedroom.
German :
29. Oktober: Die monumentalen Bauten von René Moreau.
5. November: Die bemalten Lederfärbungen im Zimmer von Louis Mantin .
Italiano :
29 ottobre: Le costruzioni monumentali di René Moreau.
5 novembre: Le tinture di cuoio dipinte nella camera da letto di Louis Mantin.
Espanol :
29 de octubre: Las construcciones monumentales de René Moreau.
5 de noviembre: Los tintes de cuero pintado del dormitorio de Louis Mantin.
L’événement Conférences à la Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région