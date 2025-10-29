Conférences à la Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins

Conférences à la Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins mercredi 29 octobre 2025.

Conférences à la Maison Mantin

place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-11-05 19:30:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-11-05

Le 29 octobre Les constructions monumentales de René Moreau.

Le 5 novembre Les teintures en cuir peint de la chambre de Louis Mantin .

.

place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

October 29: René Moreau’s monumental constructions.

November 5: Painted leather dyes in Louis Mantin’s bedroom.

German :

29. Oktober: Die monumentalen Bauten von René Moreau.

5. November: Die bemalten Lederfärbungen im Zimmer von Louis Mantin .

Italiano :

29 ottobre: Le costruzioni monumentali di René Moreau.

5 novembre: Le tinture di cuoio dipinte nella camera da letto di Louis Mantin.

Espanol :

29 de octubre: Las construcciones monumentales de René Moreau.

5 de noviembre: Los tintes de cuero pintado del dormitorio de Louis Mantin.

L’événement Conférences à la Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région