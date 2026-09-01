Conférences à la Micro-folie de Pons Parc du Donjon Pons

Informations pratiques

Pons

Conférences à la Micro-folie de Pons

Parc du Donjon Chapelle Saint-Gilles Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-17 2026-10-30

3 conférences au programme des mois de Septembre/Octobre :

Le dimanche 20 septembre (JEP) « Curieux vitraux » de 11h à 11h30

Le samedi 17 octobre « Voyage en Pologne » de 16h à 16h30

Le vendredi 30 octobre « Le rose dans l’art » de 16h à 16h30

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Parc du Donjon Chapelle Saint-Gilles Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr

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English :

3 lectures on the September/October program:

Sunday, September 20 (European Heritage Days) %AB Fascinating Stained Glass %BB from 11:00 a.m. %E0 11:30 a.m.

Saturday, October 17 %AB “A Trip to Poland” %BB from 4:00 p.m. to 4:30 p.m.

Friday, October 30 %AB “Pink in Art” %BB from 4:00 p.m. to 4:30 p.m.

L’événement Conférences à la Micro-folie de Pons Pons a été mis à jour le 2026-09-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge