Conférences à la Micro-folie de Pons Parc du Donjon Pons
dimanche 20 septembre 2026 · Parc du Donjon · Pons
Informations pratiques
Pons
Conférences à la Micro-folie de Pons
Parc du Donjon Chapelle Saint-Gilles Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-17 2026-10-30
3 conférences au programme des mois de Septembre/Octobre :
Le dimanche 20 septembre (JEP) « Curieux vitraux » de 11h à 11h30
Le samedi 17 octobre « Voyage en Pologne » de 16h à 16h30
Le vendredi 30 octobre « Le rose dans l’art » de 16h à 16h30
.
Parc du Donjon Chapelle Saint-Gilles Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 lectures on the September/October program:
Sunday, September 20 (European Heritage Days) %AB Fascinating Stained Glass %BB from 11:00 a.m. %E0 11:30 a.m.
Saturday, October 17 %AB “A Trip to Poland” %BB from 4:00 p.m. to 4:30 p.m.
Friday, October 30 %AB “Pink in Art” %BB from 4:00 p.m. to 4:30 p.m.
L’événement Conférences à la Micro-folie de Pons Pons a été mis à jour le 2026-09-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Pons (Charente-Maritime)
- Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons La Distillerie Pons 16 septembre 2026
- Ultra Trail de Pons -UTP 2026 – Esplanade du donjon à Pons et alentours Pons 19 septembre 2026
- Les organistes ouvrent les portes Église Saint-Martin Pons 19 septembre 2026
- Fêtes des Patrimoines à Pons Place de la République Pons 20 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Rue Georges Clemenceau Pons 20 septembre 2026