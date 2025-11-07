Conférences à l’Alcazar en novembre et décembre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Conférences à l’Alcazar en novembre et décembre

Du 07/11 au 13/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Début : Lundi 2025-11-07

fin : 2025-12-13

2025-11-07

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



VENDREDI 7 NOVEMBRE À 17H

> Salle de conférence

L’alchimie, une recherche des secrets de la matière

L’alchimie a partie liée avec le secret, mais aussi avec l’exploration de la nature. Comment les alchimistes procédaient-ils au laboratoire ? Didier Kahn, directeur de recherche au CNRS, nous amènera à nous débarrasser de plusieurs idées reçues.



SAMEDI 8 NOVEMBRE À 17H

> Auditorium

[Les 4 saisons de la biodiversité en Provence]

La pollution lumineuse et ses effets sur la biodiversité

Cette conférence vous propose un état des lieux actualisé de la situation en France de la pollution lumineuse et de ses multiples effets sur la biodiversité ainsi qu’un tour d’horizon des solutions existantes pour limiter ses impacts.

Avec Alexandre Van der Yeught, chargé de mission biodiversité LPO.

En collaboration avec LPO PACA.



JEUDI 27 NOVEMBRE À 18H

> Salle de conférence

Comment les médias nous racontent le monde

Comment se fabrique l’information sur les enjeux internationaux ? Comment décrypter les biais cognitifs et les partis-pris ? Un journaliste et une cartographe du Monde Diplomatique mettent en lumière les choix éditoriaux à partir de cas concrets.

En collaboration avec la Direction des relations internationales de la Ville de Marseille et le Monde diplomatique.



SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 15H

> Salle de conférence

Noël à table en Provence

La Noël en Provence quatre mots qui évoquent tout un univers de traditions culinaires qui ont évolué au fil des siècles.

Avec Sandrine Krikorian, docteure en histoire de l’art. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Conferences at the Alcazar

German :

Vorträge im Alcazar

Italiano :

Conferenze all’Alcazar

Espanol :

Conferencias en el Alcázar

