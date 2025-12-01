Conférences A vos marques, Paray ! Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Un après-midi parodien organisé par Les Amis de la Basilique. Assistez à 3 conférences
14h Le Sport petite réflexion philosophie par Michèle Simonin.
15h Le rugby à Montceau-les-Mines et en Saône-et-Loire histoire sportive, sociale et politique par Thierry Bonnot.
16h Les déuts du sport à Paray-le-Monial (1870-1940) par Jean-Noël Barnoud. .
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisbasiliqueparay@gmail.com
