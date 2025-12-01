Conférences A vos marques, Paray ! Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Conférences A vos marques, Paray !

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Un après-midi parodien organisé par Les Amis de la Basilique. Assistez à 3 conférences

14h Le Sport petite réflexion philosophie par Michèle Simonin.

15h Le rugby à Montceau-les-Mines et en Saône-et-Loire histoire sportive, sociale et politique par Thierry Bonnot.

16h Les déuts du sport à Paray-le-Monial (1870-1940) par Jean-Noël Barnoud. .

