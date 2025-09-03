Conférences ahce Place de la 2ème DC Lunéville

Conférences ahce

Place de la 2ème DC 1er étage du Commun sud du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 17:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26

Programme des animations du mois de novembre organisées par les Amis de l’Histoire Culturelle Européenne (AHCE)

_Le mercredi 5 novembre à 17h dans nos locaux, nous découvrirons le travail fait sur la ville de Senones par Mme Marie Hélène Chrétien dans son ouvrage “Senones en Salm”.

_ Le mercredi 12 novembre à 17h dans nos locaux, M Marchand, nous fera passer une “récréation à Xermaménil.

_ Le mercredi 19 novembre à 17h dans nos locaux, Yves Ravailler nous parlera des griots et des griottes, sacs à paroles , comme ils se qualifient.

_ Le samedi 22 novembre, salle de l’Ecureuil à Lunéville à partir de 17h. Conférence à 17h 30 De la terre aux lèvres par Gilles BARNAGAUD

Président du Club d’œnologie Meuse, dégustation 19h avec Gilles Barnagaud et Daniel Halfinger Chef d’arpèges et saveurs Gourmandes. Le détail du Menu Il s’agit d’un repas en arpèges préparé par Daniel Avec entrée, plat, fromage et dessert; sera communiqué après inscritpion.

_ Le mercredi 26 novembre M Michel Bouzenot, de l’association “Guerres en Vosges”, viendra, dans nos locaux à 17h nous faire découvrir le rôle des animaux dans la guerre de 14. Toutes les conférences sont sur entrée libre avec un pot de l’amitié à la fin.Tout public

+33 6 82 81 93 41 guenot.jeannine@orange.fr

English :

November program of events organized by the Friends of European Cultural History (AHCE)

on Wednesday November 5 at 5pm on our premises, we’ll discover the work done on the town of Senones by Mme Marie Hélène Chrétien in her book ?Senones en Salm?

_ On Wednesday November 12 at 5pm on our premises, Mr. Marchand will take us on a recreation tour of Xermaménil.

_ On Wednesday, November 19 at 5pm on our premises, Yves Ravailler will talk about the griots and griottes, sacs à paroles , as they call themselves.

_ Saturday November 22, Salle de l’Ecureuil in Lunéville from 5pm. Conference at 5.30pm From earth to lips by Gilles BARNAGAUD

President of Club d??nologie Meuse, tasting at 7pm with Gilles Barnagaud and Daniel Halfinger Chef d?arpèges et saveurs Gourmandes. Menu details This is an arpeggiated meal prepared by Daniel with starter, main course, cheese and dessert; will be announced after registration.

_ On Wednesday November 26, Michel Bouzenot, from the Guerres en Vosges association, will come to our premises at 5pm to talk about the role of animals in the First World War. All lectures are free of charge, with a pot de l’amitié at the end.

German :

Programm der Veranstaltungen im November, die von den Amis de l’Histoire Culturelle Européenne (AHCE) organisiert werden

am Mittwoch, den 5. November um 17 Uhr werden wir in unseren Räumlichkeiten die Arbeit von Frau Marie Hélène Chrétien über die Stadt Senones in ihrem Werk Senones en Salm kennenlernen.

am Mittwoch, den 12. November um 17 Uhr in unseren Räumlichkeiten wird uns M. Marchand eine Rekreation in Xermaménil zeigen.

am Mittwoch, den 19. November um 17 Uhr in unseren Räumlichkeiten wird Yves Ravailler über Griots und Griottes, Säcke voller Worte , wie sie sich selbst nennen, sprechen.

_ Am Samstag, den 22. November, im Salle de l’Ecureuil in Lunéville ab 17 Uhr. Vortrag um 17.30 Uhr Von der Erde zu den Lippen von Gilles BARNAGAUD

Präsident des Club d??nologie Meuse, Verkostung um 19 Uhr mit Gilles Barnagaud und Daniel Halfinger, Chef von arpèges et saveurs Gourmandes. Die Details des Menüs Es handelt sich um ein von Daniel zubereitetes Arpeggio-Essen mit Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert; wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.

am Mittwoch, den 26. November, wird Michel Bouzenot von der Vereinigung Guerres en Vosges um 17 Uhr in unsere Räumlichkeiten kommen, um uns die Rolle der Tiere im Ersten Weltkrieg näher zu bringen. Alle Vorträge sind kostenlos und werden mit einem Umtrunk beendet.

Italiano :

Programma di novembre degli eventi organizzati dagli Amici della Storia Culturale Europea (FECH)

mercoledì 5 novembre alle ore 17.00 presso la nostra sede, scopriremo il lavoro svolto sulla città di Senones dalla signora Marie Hélène Chrétien nel suo libro Senones en Salm .

mercoledì 12 novembre alle ore 17.00, presso la nostra sede, il sig. Marchand ci accompagnerà in una ricreazione a Xermaménil.

mercoledì 19 novembre, alle ore 17.00, presso i nostri uffici, Yves Ravailler parlerà di griots e griottes, sacchi di parole , come si definiscono loro stessi.

sabato 22 novembre, Salle de l’Ecureuil, Lunéville, a partire dalle 17.00. Conferenza alle 17.30 Dalla terra alle labbra di Gilles BARNAGAUD

Presidente del Club d??nologie Meuse, degustazione alle 19.00 con Gilles Barnagaud e Daniel Halfinger Chef d?arpèges et saveurs Gourmandes. Dettagli del menu Si tratta di un pasto preparato da Daniel con antipasto, piatto principale, formaggio e dessert; saranno comunicati dopo l’iscrizione.

mercoledì 26 novembre, Michel Bouzenot, dell’associazione Guerres en Vosges, verrà da noi alle 17.00 per parlare del ruolo degli animali nella Prima guerra mondiale. Tutte le conferenze sono gratuite, con un aperitivo al termine.

Espanol :

Programa de actos de noviembre organizado por los Amigos de la Historia Cultural Europea (FECH)

el miércoles 5 de noviembre a las 17.00 h en nuestras oficinas, descubriremos el trabajo realizado sobre la ciudad de Senones por Marie Hélène Chrétien en su libro Senones en Salm .

el miércoles 12 de noviembre a las 17.00 h en nuestros despachos, el Sr. Marchand nos llevará de recreo a Xermaménil.

el miércoles 19 de noviembre, a las 17.00 h, Yves Ravailler nos hablará de los griots y griottes, sacos de palabras , como ellos mismos se llaman.

sábado 22 de noviembre, Sala del Ecureuil, Lunéville, a partir de las 17.00 horas. Conferencia a las 17.30 h De la tierra a los labios por Gilles BARNAGAUD

Presidente del Club d??nologie Meuse, degustación a las 19:00 h con Gilles Barnagaud y Daniel Halfinger Chef d??arpèges et saveurs Gourmandes. Detalles del menú Se trata de una comida preparada por Daniel con entrante, plato principal, queso y postre; se comunicará tras la inscripción.

el miércoles 26 de noviembre, Michel Bouzenot, de la asociación Guerres en Vosges, vendrá a nuestros locales a las 17.00 horas para hablar del papel de los animales en la Primera Guerra Mundial. Todas las conferencias son gratuitas, con una bebida al final.

