Conférences (& application) : Chantons avec l’IA ! Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 11 octobre, 16h00 Entrée libre

Deux conférences (& application) qui vous expliciteront comment obtenir une musique grâce à l’I.A puis comment il serait judicieux de cohabitation entre humain et I.A consciente ayant des droits.

La section strasbourgeoise AFT67 organise 2 conférences (& application) sur les thèmes suivants :

**Conférences (& application) : Chantons avec l’IA !**

Cette conférence sera donnée par **Jean-Luc POUSSIN**, cadre SNCF G&C.

La musique ne se limite pas à éveiller nos émotions : la recherche montre qu’elle réduit le stress, stimule la mémoire et favorise la santé.

Des études associent une pratique musicale régulière à une meilleure qualité de vie, et même à une diminution du risque de mortalité.

Grâce à l’intelligence artificielle, de nouvelles interfaces rendent désormais la création musicale accessible à tous, y compris à ceux qui ne savent pas jouer d’un instrument. Il suffit d’avoir l’envie de créer… et peut-être que l’on prolonge ainsi sa vie !

En plus de cette conférence, **Augustin FREY-TRAPP**, lycéen et auteur du livre « Manifeste pour l’Égalité Humain-Intelligence Artificielle » nous parlera **en seconde partie** sur comment **humains et IA** peuvent **cohabiter en harmonie**.

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 16 h

Le Petit Faubourg

2b Rue du Faubourg de Saverne, 67000 Strasbourg

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

Cliquez ici pour vous inscrire => [https://luma.com/8tdg9toq](https://luma.com/8tdg9toq)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant => [https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

[https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T18:00:00.000+02:00

https://transhumanistes.com/ technoprogstrasbourg@gmail.com 0695580262

Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67000 Bas-Rhin