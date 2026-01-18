Conférences archéologie PréhistoSite Brassempouy

Conférences archéologie

2026-02-07

2026-02-07

2026-02-07

Ouverture de la saison avec des conférences dans le cadre de l’Expo Archéo

• 16h L’apprentissage de la taille de silex à Brassempouy Martial Seguin

• 16h30 Devine qui est venu dîner à Dubalen ? Titouan Ferry

• 17h Montre-moi tes parures et je saurais qui tu es le cas de Brassempouy Livia Soula

Pause gourmande

• 18h Brassempouy une grotte façonnée par l’eau, hier et aujourd’hui. Matthieu Sebilo, Enseignant-Chercheur au sein de Sorbonne Université .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

English : Conférences archéologie

16h Learning flintknapping in Brassempouy Martial Seguin

16h30 Guess who came for dinner at Dubalen? Titouan Ferry

17h Show me your finery and I’ll know who you are : the case of Brassempouy

18h Brassempouy: a cave shaped by water, yesterday and today.

