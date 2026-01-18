Conférences archéologie PréhistoSite Brassempouy
Conférences archéologie PréhistoSite Brassempouy samedi 7 février 2026.
Conférences archéologie
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
16h L’apprentissage de la taille de silex à Brassempouy Martial Seguin
16h30 Devine qui est venu dîner à Dubalen ? Titouan Ferry
17h Montre-moi tes parures et je saurais qui tu es le cas de Brassempouy
18h Brassempouy une grotte façonnée par l’eau, hier et aujourd’hui.
Ouverture de la saison avec des conférences dans le cadre de l’Expo Archéo
• 16h L’apprentissage de la taille de silex à Brassempouy Martial Seguin
• 16h30 Devine qui est venu dîner à Dubalen ? Titouan Ferry
• 17h Montre-moi tes parures et je saurais qui tu es le cas de Brassempouy Livia Soula
Pause gourmande
• 18h Brassempouy une grotte façonnée par l’eau, hier et aujourd’hui. Matthieu Sebilo, Enseignant-Chercheur au sein de Sorbonne Université .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférences archéologie
16h Learning flintknapping in Brassempouy Martial Seguin
16h30 Guess who came for dinner at Dubalen? Titouan Ferry
17h Show me your finery and I’ll know who you are : the case of Brassempouy
18h Brassempouy: a cave shaped by water, yesterday and today.
L’événement Conférences archéologie Brassempouy a été mis à jour le 2026-01-15 par Landes Chalosse