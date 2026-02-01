Conférences Architectures et Paysages en mouvement La Fabrique-Rêves de ville Le Mans

Conférences Architectures et Paysages en mouvement

La Fabrique-Rêves de ville 5 bd Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-18

Dans le cadre de son programme culturel pour la valorisation des [JAPL] 2025, le CAUE de la Sarthe consacre deux conférences sur sur le thème Architectures et Paysages en mouvement , animées par Elsa Martineau et Amandine Saget, chargées de missions au CAUE.

Les [JAPL] 2025 en Sarthe

Orchestrée depuis dix-huit ans par l’association Ardepa, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes et l’Union Régionale des CAUE, la sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens [JAPL] vise à mettre en lumière la créativité et l’engagement des générations de concepteur·ices qui, au regard des transitions et bouleversement qui touchent nos sociétés, ouvrent de nouvelles pistes de réflexion pour l’aménagement des territoires habités et naturels de demain et font évoluer les métiers et les filières de la fabrique de la ville et du territoire.

À cette occasion, le CAUE 72 propose un programme culturel dédié à la valorisation des [JAPL] du 11 février au 4 mars 2026. .

As part of its cultural program to promote the [JAPL] 2025, the CAUE de la Sarthe is devoting two conferences to the theme of Architectures and Landscapes in Motion , led by Elsa Martineau and Amandine Saget, CAUE project managers.

