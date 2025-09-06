Conférences astronomie avec Michel Dumas Saint-Mesmin

Conférences astronomie avec Michel Dumas

Salle des fêtes Saint-Mesmin Dordogne

Conférence La navigation aux étoiles et À l’origine des saisons par Michel Dumas, astronome passionné et scientifique reconnu. Il est médiateur scientifique auprès du Planétarium Ventoux-Provence, spécialisé dans les méthodes de navigation aux étoiles.

Entrée au chapeau places limitées.

Salle des fêtes Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 05 67 73 laformeronde@gmail.com

English : Conférences astronomie avec Michel Dumas

Lecture on « Navigating by the stars » and « The origins of the seasons » by Michel Dumas, a passionate astronomer and renowned scientist. He is a scientific mediator with the Ventoux-Provence Planetarium, specializing in star navigation methods.

Admission by the hat places limited.

German : Conférences astronomie avec Michel Dumas

Vortrag « Navigation nach den Sternen » und « Am Ursprung der Jahreszeiten » von Michel Dumas, einem leidenschaftlichen Astronomen und anerkannten Wissenschaftler. Er ist wissenschaftlicher Vermittler beim Planetarium Ventoux-Provence, das sich auf die Methoden der Sternennavigation spezialisiert hat.

Eintritt mit Hut begrenzte Plätze.

Italiano :

Conferenza su « Navigare con le stelle » e « L’origine delle stagioni » di Michel Dumas, appassionato di astronomia e scienziato di fama. È mediatore scientifico presso il Planetario di Ventoux-Provence, specializzato in metodi di navigazione con le stelle.

Ingresso a cappello posti limitati.

Espanol : Conférences astronomie avec Michel Dumas

Conferencia sobre « La navegación por las estrellas » y « El origen de las estaciones » a cargo de Michel Dumas, astrónomo apasionado y científico de renombre. Es mediador científico del Planetario de Ventoux-Provence, especializado en los métodos de navegación por las estrellas.

Entrada por la gorra plazas limitadas.

