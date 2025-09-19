Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi

Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI Vendredi 19 septembre, 11h00, 14h30 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Jauge max : 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Programme des conférences :

11h. 12h – Le tableau miraculeux de Loreto-di-Casinca : un trésor médiéval révélé par la datation au Carbone 14.

Sarah Le Berre Albertini, Directrice du CCRPMC, Collectivité de Corse. Dominique Groebner, Dessinateur.

14h30 à 15h30 – Le Moyen Age dans les collections du musée d’archéologie de la Corse

Laurence Pinet, Directrice du musée d’archéologie de la corse, Collectivité de Corse.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-Centre-de-Conservation-restauration-du-patrimoine-mobilier-de-Corse-CCRPMC_a4.html carine.carcione@isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

