Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi

Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi samedi 20 septembre 2025.

Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Jauge max : 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Programme des conférences

11h à 12h – Calvi sous les flots : vestiges d’un carrefour maritime médiéval.

Franck Allegrini Simonetti, Archéologue, Collectivité de Corse

15h à 16h – Tours et châteaux de la Corse médiévale.

Emilie Tomas, Docteur en archéologie, Responsable d’opération, Arkemine.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-Centre-de-Conservation-restauration-du-patrimoine-mobilier-de-Corse-CCRPMC_a4.html [{« type »: « email », « value »: « carine.carcione@isula.corsica »}] Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Programme des conférences