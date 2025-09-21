Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi

Conférences au CCRPMC Fort Charlet, CALVI Dimanche 21 septembre, 11h00, 11h40, 15h30 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Jauge max : 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:40:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Programme des conférences:

11h à 11h40 – La photogrammétrie au service de l’étude et de la restauration d’objets mobiliers. L’exemple du Calice de Tarrano.

Hélène Paolini Saez et Xavier Villat, Archéologues, LRA.

11h40 à 12h15 – Quelques exemples d’orfèvrerie médiévale en Corse.

Jean Charles Ciavatti, Chercheur au service inventaire, Collectivité de Corse, CAOA Cismonte.

15h30 à 16h – En coulisse, la conservation des collections archéologiques dans les Centres de Conservation et d’Etude.

Nathalie Marini, Responsable du CCE de Sartène, Collectivité de Corse

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi

