Conférences au Château de Mongenan Je est un autre Portets

Conférences au Château de Mongenan Je est un autre

Château de Mongenan Portets Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Il sera précisément question de l’attitude du journaliste face aux fake news, cette habitude prise depuis l’antiquité par les puissants pour tenter d’imposer leur point de vue à leurs sujets qui n’en pensent pas moins.

Abîmée dans la rédaction du second tome de ses Mémoires, plongée dans les souvenirs de l’affaire de Broglie et de l’affaire Boucheron, Florence Mothe ne peut être qu’amenée à s’interroger, à quarante années de distance, sur la manière dont ces grands faits divers

politico-financiers ont été abordés à l’époque par la presse en général et la presse de province en particulier. Le désir de complaire aux puissants dont la parole en conférence de presse est toujours d’évangile et celui de ne faire aucune peine, même légère, aux copains qui sont parfois des coquins expliquent, sans doute, la médiocrité des récits d’époque. .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11

