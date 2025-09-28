Conférences au Château de Mongenan Montesquieu, l’un des Quarante Portets

Château de Mongenan Portets Gironde

Les trois prochains mois seront consacrés à l’apport des différentes Académies de province à la multiplicité intellectuelle du Siècle des Lumières. Florence Mothe vient de consacrer un livre « Savoirs et franc maçonnerie au siècle des lumières ».

On pourrait croire que ce mouvement n’a touché que quelques beaux esprits parisiens. Il n’en est rien. Cet appétit se répendit comme un fleuve de lave dans toutes les villes du royaume où tous les lettrés eurent à cœur de faire aussi bien « que les quarante qui avaient parfois de l’esprit comme quatre ». La première conférence donnée au château de Mongenan à Portets le dimanche 28 septembre à 17 heures, sera dédiée à Montesquieu qui peut être considéré comme le père de ce mouvement en forme de cataclysme, tant dans ses fonctions de directeur de l’Académie des Sciences… .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11

