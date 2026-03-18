Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions

Château de Mongenan Portets Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05

Nous traversons une période inquiète dont les questionnements n’intéressent pas seulement l’économie, l’IA et l’ordre mondial, et ressentons confusément que le monde se modifie en profondeur, entamant nos croyances.

Florence Mothe consacrera, du 12 avril au 5 juillet, 12 conférences à la confrontation des fièvres qui ont saisi ces époques révolues et qui sont en train d’affecter la nôtre

Dimanche 12 avril à 17 h : Des sociétés et des Révolutions

19/04 La mode, miroir de la pensée

26/04 La parole est à la rue

3 mai S’aimer, dit-elle

10/05 Il en est, et qui pensent

17/05 : Fin du mois et fin du monde

24/05 Manieurs d’argent, B.O.F. et autres profiteurs

31/05 : Dans l’intimité des gouvernements

14 juin : Des juges et des prisons

21/06 : Des émigrations plus ou moins volontaires

28/06 : Droit de voter, droit de se taire ?

5 juillet : Peut-on croire à la nouvelle société ? .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@orange.fr

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English : Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions

L’événement Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions Portets a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud