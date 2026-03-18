Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions Portets
Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions Portets dimanche 12 avril 2026.
Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions
Château de Mongenan Portets Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05
Nous traversons une période inquiète dont les questionnements n’intéressent pas seulement l’économie, l’IA et l’ordre mondial, et ressentons confusément que le monde se modifie en profondeur, entamant nos croyances.
Florence Mothe consacrera, du 12 avril au 5 juillet, 12 conférences à la confrontation des fièvres qui ont saisi ces époques révolues et qui sont en train d’affecter la nôtre
Dimanche 12 avril à 17 h : Des sociétés et des Révolutions
19/04 La mode, miroir de la pensée
26/04 La parole est à la rue
3 mai S’aimer, dit-elle
10/05 Il en est, et qui pensent
17/05 : Fin du mois et fin du monde
24/05 Manieurs d’argent, B.O.F. et autres profiteurs
31/05 : Dans l’intimité des gouvernements
14 juin : Des juges et des prisons
21/06 : Des émigrations plus ou moins volontaires
28/06 : Droit de voter, droit de se taire ?
5 juillet : Peut-on croire à la nouvelle société ? .
Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions
L’événement Conférences au Château de Mongenan Sociétés et révolutions Portets a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud