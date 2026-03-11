Conférences autour des comtes de Champagne Demeure des Comtes de Champagne Reims
Conférences autour des comtes de Champagne Demeure des Comtes de Champagne Reims mardi 7 avril 2026.
Conférences autour des comtes de Champagne
Demeure des Comtes de Champagne 20 Rue de Tambour Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Tout public
Du 5 mai au 31 octobre 2026, l’exposition Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes, présentée à Troyes par le Département de l’Aube, fait revivre les fastes du comté de Champagne entre le XIe et le XIVe siècle à travers 300 documents et œuvres d’art venus du monde entier.
Champagne Taittinger, partenaire de l’évènement, accueille à cette occasion une double conférence de présentation à la Demeure des Comtes de Champagne.
Le Professeur Patrick Demouy reviendra sur les relations, souvent complexes, entre Reims et les comtes de Champagne. Arnaud Baudin, commissaire scientifique de l’exposition, montrera comment les princes développèrent un ensemble de signes et d’emblèmes, toujours présents dans l’inconscient collectif, qui manifesta leur autorité, l’histoire de leur lignage et de la culture de cour en Champagne et dans leur royaume de Navarre.
Reims et les comtes de Champagne, par Patrick Demouy, professeur émérite de l’Université Reims Champagne-Ardenne.
L’emblématique des comtes de Champagne, Arnaud Baudin, directeur adjoint des Archives et du patrimoine de l’Aube. .
Demeure des Comtes de Champagne 20 Rue de Tambour Reims 51100 Marne Grand Est
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L’événement Conférences autour des comtes de Champagne Reims a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT de la Marne
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