Informations pratiques

Loudenvielle

Conférences autour du sport

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Conférences autour du sport

Conférences autour du sport à la salle Valgora de Loudenvielle de 9h à 12h

– Principe de la diététique sportive

– Principes et méthodes d’entraînement pour les activités sportives d’endurance

Organisé par la Transpyros .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 96 79 88

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English :

Conferences on Sports

L’événement Conférences autour du sport Loudenvielle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de la Vallée du Louron|CDT65