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AGENDA · Loudenvielle

Conférences autour du sport Loudenvielle

samedi 3 octobre 2026 · Loudenvielle

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
LOUDENVIELLE
Ville
65510 Loudenvielle
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Loudenvielle

Conférences autour du sport

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Conférences autour du sport
Conférences autour du sport à la salle Valgora de Loudenvielle de 9h à 12h
– Principe de la diététique sportive
– Principes et méthodes d’entraînement pour les activités sportives d’endurance
Organisé par la Transpyros   .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 96 79 88 

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English :

Conferences on Sports

L’événement Conférences autour du sport Loudenvielle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

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