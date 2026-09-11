Conférences autour du sport Loudenvielle
samedi 3 octobre 2026 · Loudenvielle
Informations pratiques
Loudenvielle
Conférences autour du sport
LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Conférences autour du sport
Conférences autour du sport à la salle Valgora de Loudenvielle de 9h à 12h
– Principe de la diététique sportive
– Principes et méthodes d’entraînement pour les activités sportives d’endurance
Organisé par la Transpyros .
LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 96 79 88
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English :
Conferences on Sports
L’événement Conférences autour du sport Loudenvielle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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