Conférences : aux origines de l’école maternelle, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Conférences : aux origines de l’école maternelle 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier
Visite et exposition historique
Saviez-vous que La Flèche a vu naître la pionnière de l’école maternelle en France ? Venez découvrir le destin fascinant de Marie Pape-Carpantier et l’histoire du lieu qui porte son nom.
En plus des visites guidées, une exposition temporaire reviendra sur cette révolution pédagogique majeure.
• Exposition en visite libre : Samedi et dimanche 14h 18h
• Visites commentées : Samedi de 15h à 16h et de 16h à 17h / Dimanche après-midi de 15h à 16h et de 16h à 17h.
• Lieu : École Pape-Carpantier, La Flèche.
• ️ Gratuit.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier
©MINISTERE CULTURE
À voir aussi à La Fleche (Sarthe)
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche 13 juillet 2026