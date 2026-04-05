Conférences : aux origines de l’école maternelle, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Conférences : aux origines de l’école maternelle 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier

Visite et exposition historique

Saviez-vous que La Flèche a vu naître la pionnière de l’école maternelle en France ? Venez découvrir le destin fascinant de Marie Pape-Carpantier et l’histoire du lieu qui porte son nom.

En plus des visites guidées, une exposition temporaire reviendra sur cette révolution pédagogique majeure.

• Exposition en visite libre : Samedi et dimanche 14h 18h

• Visites commentées : Samedi de 15h à 16h et de 16h à 17h / Dimanche après-midi de 15h à 16h et de 16h à 17h.

• Lieu : École Pape-Carpantier, La Flèche.

• ️ Gratuit.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier

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