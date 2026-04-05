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Conférences : aux origines de l’école maternelle, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Conférences : aux origines de l’école maternelle, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Conférences : aux origines de l’école maternelle 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier
Visite et exposition historique
Saviez-vous que La Flèche a vu naître la pionnière de l’école maternelle en France ? Venez découvrir le destin fascinant de Marie Pape-Carpantier et l’histoire du lieu qui porte son nom.

En plus des visites guidées, une exposition temporaire reviendra sur cette révolution pédagogique majeure.
• Exposition en visite libre : Samedi et dimanche 14h 18h
• Visites commentées : Samedi de 15h à 16h et de 16h à 17h / Dimanche après-midi de 15h à 16h et de 16h à 17h.
• Lieu : École Pape-Carpantier, La Flèche.
• ️ Gratuit.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
L’école Pape Carpantier – 3 Rue Pape Carpantier

©MINISTERE CULTURE

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