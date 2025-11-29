Conférences Caravage et les caravagesques Théâtre de la Presles Romans-sur-Isère

Théâtre de la Presles Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Ces conférences retracent un des phénomènes les plus fascinants de l’histoire de l’art européen l’immense portée de la révolution caravagesque, par le biais, des plus grands peintres d’Europe venus parfaire leur formation à Rome.

Théâtre de la Presles Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

English :

These lectures retrace one of the most fascinating phenomena in the history of European art: the far-reaching impact of the Caravaggesque revolution, as seen through the eyes of Europe’s greatest painters, who came to Rome to complete their training.

German :

Diese Vorträge zeichnen eines der faszinierendsten Phänomene der europäischen Kunstgeschichte nach: die enorme Reichweite der Caravaggio-Revolution durch die größten Maler Europas, die nach Rom kamen, um ihre Ausbildung zu vervollständigen.

Italiano :

Queste lezioni ripercorrono uno dei fenomeni più affascinanti della storia dell’arte europea: l’immenso impatto della rivoluzione caravaggesca, visto attraverso gli occhi dei più grandi pittori europei che vennero a Roma per completare la loro formazione.

Espanol :

Estas conferencias recorren uno de los fenómenos más fascinantes de la historia del arte europeo: el inmenso impacto de la revolución caravaggesca, visto a través de los ojos de los más grandes pintores europeos que acudieron a Roma para completar su formación.

