Conférences Caravage et les caravagesques Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Conférences Caravage et les caravagesques

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ces conférences retracent un des phénomènes les plus fascinants de l’histoire de l’art européen l’immense portée de la révolution caravagesque, par le biais, des plus grands peintres d’Europe venus parfaire leur formation à Rome.

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

English :

These lectures retrace one of the most fascinating phenomena in the history of European art: the far-reaching impact of the Caravaggesque revolution, as seen through the eyes of Europe’s greatest painters, who came to Rome to complete their training.

