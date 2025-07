Conférences « Ce p… de rocher » salle polyvalente Gatteville-le-Phare

Conférences « Ce p… de rocher » salle polyvalente Gatteville-le-Phare samedi 26 juillet 2025.

Conférences « Ce p… de rocher »

salle polyvalente 25C Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Début : 2025-07-26 18:30:00

2025-07-26

Gatteville Héritages vous propose une conférence de Thierry LOUISE, passionné d’Histoire maritime, sur les naufrages ayant eu lieu sur le célèbre rocher de Quilleboeuf à Gatteville.

salle polyvalente 25C Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 63 48 25 45 boris.bonnin@me.com

English : Conférences « Ce p… de rocher »

Gatteville Héritages invites you to a lecture by Thierry LOUISE, a maritime history enthusiast, on the shipwrecks that took place on the famous Quilleboeuf rock in Gatteville.

German :

Gatteville Héritages bietet Ihnen einen Vortrag von Thierry LOUISE, einem leidenschaftlichen Liebhaber der Seefahrtsgeschichte, über die Schiffbrüche, die sich am berühmten Felsen von Quilleboeuf in Gatteville ereignet haben.

Italiano :

Gatteville Héritages vi invita a una conferenza di Thierry LOUISE, appassionato di storia marittima, sui naufragi avvenuti sul famoso scoglio di Quilleboeuf a Gatteville.

Espanol :

Gatteville Héritages le invita a una conferencia de Thierry LOUISE, aficionado a la historia marítima, sobre los naufragios que tuvieron lugar en la famosa roca de Quilleboeuf, en Gatteville.

