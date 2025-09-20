Conférences Château de Villiers Draveil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Conférences :

Les 20 et 21 sept dans le Parc à 15h30

Par les croqueurs de pommes par M. Ollivier

Les 20 et 21 sept à 17h30

Démonstration du club d’Art Floral de Draveil. Par Babeth, Faire un bouquet… simplement !

Château de Villiers 3 avenue de Villiers 91211 Draveil Draveil 91211 Essonne Île-de-France 06 09 75 49 18 château et Parc classé. parking

cécile Vic