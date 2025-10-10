Conférences & Concert Castan en sa ville et les chantiers du baroque Maison de Retraite Protestante Montauban
Maison de Retraite Protestante 18, quai Montmurat Montauban Montauban Tarn-et-Garonne
Début : 2025-10-10 17:00:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
2025-10-10
L’Association Carrefour Castan vous invite pour Castan en sa ville et les chantiers du baroque Acte II. Détails du programme ci-dessous
English : Conférences & Concert Castan en sa ville et les chantiers du baroque
The Carrefour Castan Association invites you to Castan in its city and the construction sites of the Baroque Act II. Details of the program are below:
German :
Der Verein Carrefour Castan lädt Sie zu Castan in seiner Stadt und die Baustellen des Barock Akt II ein. Einzelheiten zum Programm unten
Italiano :
L’Associazione Carrefour Castan vi invita a Castan en sa ville et les chantiers du baroque Atto II. I dettagli del programma sono riportati di seguito:
Espanol : Conférences & Concert Castan en sa ville et les chantiers du baroque
La Asociación Carrefour Castan les invita al Acto II Castan en su ciudad y las obras del Barroco . El programa se detalla a continuación:
