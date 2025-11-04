CONFÉRENCES DE LA SEC HISTOIRE DU COUSERANS Place Saint-Jean Saint-Gaudens
Place Saint-Jean AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR ET CÔTEAUX DE COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-11-04 17:30:00
La société des études du Comminges a le plaisir de vous inviter à assister à sa prochaine conférence .
Venez découvrir un pays pyrénéen méconnu !!
Par Jean-Paul Ferré professeur d’occitan et d’histoire géographie, très impliqué dans la collecte du patrimoine culturel immatériel du Comminges et du Couserans , et Gérard Tougne professeur d’histoire géographie, est l’auteur de recherches sur le Castillonais sous l’Ancien Régime, il a aussi été maire d’une commune de la Bellongue
Le Couserans ? A part quelques clichés sur la guerre des Demoiselles ou les montreurs d’ours, qui connait vraiment ce territoire ? On sait qu’il s’agit d’une région des Pyrénées mais de là à la situer précisément… .
English :
The Société des études du Comminges is pleased to invite you to attend its next conference.
Come and discover a little-known Pyrenean region!
German :
Die Studiengesellschaft des Comminges freut sich, Sie zu ihrer nächsten Konferenz einladen zu können.
Kommen Sie und entdecken Sie ein unbekanntes Pyrenäenland!!!
Italiano :
La Société des Études du Comminges è lieta di invitarvi alla sua prossima conferenza.
Venite a scoprire una regione poco conosciuta dei Pirenei!
Espanol :
La Société des Études du Comminges se complace en invitarle a su próxima conferencia.
¡Venga a descubrir una región poco conocida de los Pirineos!
