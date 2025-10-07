Conférences de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France aux Archives de Paris Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Conférences de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France aux Archives de Paris Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris mardi 7 octobre 2025.

Découvrez le programme semestriel des conférences de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France (SHPIF), organisées en partenariat aux Archives de Paris.

Du mardi 07 octobre 2025 au mardi 13 janvier 2026 :

mardi

de 15h30 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, inscription obligatoire une semaine avant la conférence sur inscriptions@shpif.fr, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 18 boulevard SérurierParis

https://archives.paris.fr/ +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis