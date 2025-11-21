CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure
CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure vendredi 21 novembre 2025.
CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE
13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-21 17:00:00
fin : 2026-02-06 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2026-01-16 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03 2026-05-22 2026-06-12
Assistez à la prochaine conférence tenue par Sylvie Plas et Jacques Raup qui a pour thème Charles Rennie Mackintosh, sa vie, son œuvre .
.
13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
English :
Attend the next lecture by Sylvie Plas and Jacques Raup: Charles Rennie Mackintosh, his life, his work .
German :
Besuchen Sie den nächsten Vortrag von Sylvie Plas und Jacques Raup zum Thema: Charles Rennie Mackintosh, sein Leben, sein Werk .
Italiano :
Partecipate alla prossima conferenza di Sylvie Plas e Jacques Raup su Charles Rennie Mackintosh, la sua vita e la sua opera .
Espanol :
Asista a la próxima conferencia de Sylvie Plas y Jacques Raup sobre Charles Rennie Mackintosh, su vida y su obra .
L’événement CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2025-11-07 par OT DE COLLIOURE