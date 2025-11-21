CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure

CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE

Assistez à la prochaine conférence tenue par Sylvie Plas et Jacques Raup qui a pour thème Charles Rennie Mackintosh, sa vie, son œuvre .

English :

Attend the next lecture by Sylvie Plas and Jacques Raup: Charles Rennie Mackintosh, his life, his work .

German :

Besuchen Sie den nächsten Vortrag von Sylvie Plas und Jacques Raup zum Thema: Charles Rennie Mackintosh, sein Leben, sein Werk .

Italiano :

Partecipate alla prossima conferenza di Sylvie Plas e Jacques Raup su Charles Rennie Mackintosh, la sua vita e la sua opera .

Espanol :

Asista a la próxima conferencia de Sylvie Plas y Jacques Raup sobre Charles Rennie Mackintosh, su vida y su obra .

