Conférences de l’association La rose et le sable Le Touquet-Paris-Plage
Conférences de l’association La rose et le sable Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 avril 2026.
Conférences de l’association La rose et le sable
Maison des Associations Salle Alice Sapritch Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril 2026
Franc Maçonnerie Pour qui ? pourquoi ?
A 15h à la Maison des Associations
Entrée gratuite, réservation conseillée par mail à laroseetlesable62520@gmail.com .
Maison des Associations Salle Alice Sapritch Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférences de l’association La rose et le sable Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-09 par Laury LEPRETRE