Conférences de l’association La rose et le sable Le Touquet-Paris-Plage

Conférences de l’association La rose et le sable

Maison des Associations Salle Alice Sapritch Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Samedi 11 avril 2026

Franc Maçonnerie Pour qui ? pourquoi ?

A 15h à la Maison des Associations

Entrée gratuite, réservation conseillée par mail à laroseetlesable62520@gmail.com .

Maison des Associations Salle Alice Sapritch Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

