Calvados

Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Archives du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous invite à deux conférences gratuites sur l’art des jardins

16h Parcs et jardins publics dans l’Orne du XIXe siècle à nos jours, entre patrimoine et création par Bénédicte Duthion, chercheur au sein du service Inventaire de la Région Normandie

17h Conserver et faire vivre l’art de l’espalier, patrimoine immatériel lié à la nature par Michel Schlosser, Président des Amis du Potager du Roi

Archives du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu

English : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

The Institut Européen des Jardins & Paysages invites you to two free lectures on the art of gardens:

4pm: Parks and public gardens in Orne from the 19th century to the present day, between heritage and creation by Bénédicte Duthion, researcher with the Normandy Region’s Inventory Department

5pm: Preserving and bringing to life the art of espalier gardening, an intangible heritage linked to nature, by Michel Schlosser, President of the Friends of the Potager du Roi

German : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Das Europäische Institut für Gärten & Landschaften lädt Sie zu zwei kostenlosen Vorträgen über die Gartenkunst ein

16 Uhr: Öffentliche Parks und Gärten im Departement Orne vom 19. Jahrhundert bis heute, zwischen Erbe und Kreation von Bénédicte Duthion, Forscherin in der Inventarabteilung der Region Normandie

17 Uhr: Die Kunst des Spaliers, ein immaterielles, mit der Natur verbundenes Erbe, erhalten und lebendig machen: Michel Schlosser, Präsident der Freunde des Potager du Roi

Italiano :

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vi invita a due conferenze gratuite sull’arte dei giardini:

ore 16.00: Parchi e giardini pubblici dell’Orne dal XIX secolo a oggi, tra patrimonio e creazione, a cura di Bénédicte Duthion, ricercatrice presso il Servizio Inventario della Regione Normandia

ore 17.00: Conservare e far rivivere l’arte della spalliera, un patrimonio immateriale legato alla natura, a cura di Michel Schlosser, presidente degli Amici del Potager du Roi

Espanol :

El Institut Européen des Jardins & Paysages le invita a dos conferencias gratuitas sobre el arte de los jardines:

16:00 h: Parques y jardines públicos de Orne desde el siglo XIX hasta nuestros días, entre patrimonio y creación, por Bénédicte Duthion, investigadora del Departamento de Inventario de la Región de Normandía

17.00 h: Conservar y dar vida al arte de la jardinería en espaldera, patrimonio inmaterial vinculado a la naturaleza, por Michel Schlosser, Presidente de los Amigos del Potager du Roi

